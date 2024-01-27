Джейхун Байрамов: Армения прежде категорически отрицала существование минных карт

Тема минных карт – очень чувствительная для Азербайджана. Армения манипулирует этой темой с 2020 года.

Тема минных карт – очень чувствительная для Азербайджана. Армения манипулирует этим вопросом с 2020 года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Армения прежде полностью отрицала существование минных карт: "Предоставленные нам впоследствии минные карты оказались совершенно бесполезными. Абсурдны утверждения, что Армения не знает расположение мин, которые сама же устанавливала".

Байрамов подчеркнул, что за последние три года уже после Отечественной войны армянской стороной заминирована территория площадью 960 кв.км.