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Джейхун Байрамов: Армения препятствует миру, распространяя утверждения о "блокаде" и "гуманитарном кризисе"

Джейхун Байрамов: Армения препятствует миру, распространяя утверждения о "блокаде" и "гуманитарном кризисе" Армения умышленно обостряет ситуацию в регионе, препятствует мирному процессу под различными предлогами, в том числе распространяя утверждения о "блокаде" и "гуманитарном кризисе" в регионе.
Внешняя политика
9 августа 2023 г. 23:30
Джейхун Байрамов: Армения препятствует миру, распространяя утверждения о блокаде и гуманитарном кризисе

Армения умышленно обостряет ситуацию в регионе, препятствует мирному процессу под различными предлогами, в том числе распространяя утверждения о "блокаде" и "гуманитарном кризисе" в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Глава МИД подчеркнул неприемлемость продолжающихся притязаний Армении на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, отказа полностью вывести армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий и вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Джейхун Байрамов напомнил, что Армения продолжает провокации в отношении установленного Азербайджаном на своих суверенных территориях пограничного пункта пропуска Лачын, несмотря на это, наша страна создает условия для прохода армянских жителей в обоих направлениях.

Министр отметил, что, несмотря на предложение Азербайджаном дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей для перевозки грузов, армянская сторона создает препятствия для перевозки грузов и отказывается перевозить грузы по этим дорогам, а это еще раз доказывает, что заявления армянской стороны о "блокаде" и "гуманитарной ситуации" являются политическими манипуляциями.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan “blokada” və “humanitar böhran” kimi iddialar yaymaqla sülhə maneə törədir"

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