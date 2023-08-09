Джейхун Байрамов: Армения препятствует миру, распространяя утверждения о "блокаде" и "гуманитарном кризисе"

Армения умышленно обостряет ситуацию в регионе, препятствует мирному процессу под различными предлогами, в том числе распространяя утверждения о "блокаде" и "гуманитарном кризисе" в регионе.
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Глава МИД подчеркнул неприемлемость продолжающихся притязаний Армении на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, отказа полностью вывести армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий и вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Джейхун Байрамов напомнил, что Армения продолжает провокации в отношении установленного Азербайджаном на своих суверенных территориях пограничного пункта пропуска Лачын, несмотря на это, наша страна создает условия для прохода армянских жителей в обоих направлениях.
Министр отметил, что, несмотря на предложение Азербайджаном дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей для перевозки грузов, армянская сторона создает препятствия для перевозки грузов и отказывается перевозить грузы по этим дорогам, а это еще раз доказывает, что заявления армянской стороны о "блокаде" и "гуманитарной ситуации" являются политическими манипуляциями.