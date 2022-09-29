Джейхун Байрамов: Армения препятствует международным усилиям по процессу нормализации

"Армения препятствует международным усилиям по процессу нормализации".

"Армения препятствует международным усилиям по процессу нормализации".

Как сообщает Report , об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с советником Кабинета президента Франции по континентальной Европе и Турции Изабель Дюмон.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества между Азербайджаном с Францией, напряженность в регионе и необходимые шаги для процесса нормализации.

Министр предоставил подробную информацию о провокациях армянской стороны в приграничных районах, было отмечено, что Армения не выполняет свои обязательства в рамках договоренностей, достигнутых на уровне лидеров.

Дж.Байрамов довел до сведения противоположной стороны позицию нашей страны по обеспечению стабильности в регионе, открытию коммуникаций, процессу делимитации и подписанию мирного соглашения.

Изабель Дюмон подчеркнула о необходимости стабилизации ситуации в регионе, соблюдения режима прекращения огня, возобновления процесса нормализации и переговоров. Она отметила, что французская сторона готова оказать содействие в указанном процессе.