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Джейхун Байрамов: Армения препятствует международным усилиям по процессу нормализации

Джейхун Байрамов: Армения препятствует международным усилиям по процессу нормализации "Армения препятствует международным усилиям по процессу нормализации".
Внешняя политика
29 сентября 2022 г. 19:00
Джейхун Байрамов: Армения препятствует международным усилиям по процессу нормализации

"Армения препятствует международным усилиям по процессу нормализации".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с советником Кабинета президента Франции по континентальной Европе и Турции Изабель Дюмон.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества между Азербайджаном с Францией, напряженность в регионе и необходимые шаги для процесса нормализации.

Министр предоставил подробную информацию о провокациях армянской стороны в приграничных районах, было отмечено, что Армения не выполняет свои обязательства в рамках договоренностей, достигнутых на уровне лидеров.

Дж.Байрамов довел до сведения противоположной стороны позицию нашей страны по обеспечению стабильности в регионе, открытию коммуникаций, процессу делимитации и подписанию мирного соглашения.

Изабель Дюмон подчеркнула о необходимости стабилизации ситуации в регионе, соблюдения режима прекращения огня, возобновления процесса нормализации и переговоров. Она отметила, что французская сторона готова оказать содействие в указанном процессе.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov: "Armenia hinders international efforts on normalization process"
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: "Ermənistan normallaşma prosesi üzrə beynəlxalq səylərə maneçilik törədir"

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