Джейхун Байрамов: Армения препятствует международным усилиям по процессу нормализации

"Армения препятствует международным усилиям по процессу нормализации".
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В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества между Азербайджаном с Францией, напряженность в регионе и необходимые шаги для процесса нормализации.
Министр предоставил подробную информацию о провокациях армянской стороны в приграничных районах, было отмечено, что Армения не выполняет свои обязательства в рамках договоренностей, достигнутых на уровне лидеров.
Дж.Байрамов довел до сведения противоположной стороны позицию нашей страны по обеспечению стабильности в регионе, открытию коммуникаций, процессу делимитации и подписанию мирного соглашения.
Изабель Дюмон подчеркнула о необходимости стабилизации ситуации в регионе, соблюдения режима прекращения огня, возобновления процесса нормализации и переговоров. Она отметила, что французская сторона готова оказать содействие в указанном процессе.