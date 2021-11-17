О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джейхун Байрамов: Армения обязана внять призыву к диалогу

Джейхун Байрамов: Армения обязана внять призыву к диалогу 13:43
Внешняя политика
17 ноября 2021 г. 14:17
Джейхун Байрамов: Армения обязана внять призыву к диалогу
Джейхун Байрамов
0 : 00
0 : 00

«Армения обязана внять призыву к диалогу. Чем раньше Ереван это сделает, будет уважать соседние государства и признает их границы, тем раньше будут урегулированы проблемы».

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, в Ереване до сих пор озвучиваются территориальные претензии в отношении Баку.

«Это очень опасные заявления. Армянские политики должны действовать более продуманно и ответственно. Анализируя процессы последних 30 лет, становится ясно, как много проблем и разрушений принесла Армении политика территориальных претензий к соседним странам. Это осознают и в Армении. Надеюсь, что в Ереване сделают правильные выводы на будущее», - сказал Байрамов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: "Armenia must embrace calls for dialogue"
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan dialoq çağırışlarını qəbul etməlidir"

Экслюзивные новости

Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
17 ноября 2021 г. 14:04
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором еда или тепло
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором "еда или тепло"
17 ноября 2021 г. 12:07
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
17 ноября 2021 г. 09:20
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
16 ноября 2021 г. 18:16
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
16 ноября 2021 г. 17:00
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
16 ноября 2021 г. 11:37
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
15 ноября 2021 г. 14:58
Вице-президент BP: По бурению на Шафаг-Асиман решения пока нет
Вице-президент BP: По бурению на "Шафаг-Асиман" решения пока нет
15 ноября 2021 г. 13:51
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
15 ноября 2021 г. 13:08
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
15 ноября 2021 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi