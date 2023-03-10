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Джейхун Байрамов: Армения не выполняет свои обязательства, продолжает военные провокации

Джейхун Байрамов: Армения не выполняет свои обязательства, продолжает военные провокации "Армения не выполняет свои обязательства и продолжает военные провокации".
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 17:54
Джейхун Байрамов: Армения не выполняет свои обязательства, продолжает военные провокации

"Армения не выполняет свои обязательства и продолжает военные провокации".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал 10 марта на встрече с главным советником Госдепартамента США по Кавказу Луи Боно.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние переговорного процесса по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, вопросы, вытекающие из встречи лидеров в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, текущая ситуация и перспективы процесса делимитации и пр.

Дж.Байрамов отметил, что Армения не выполняет взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего заявления, не полностью вывела свои войска с территорий Азербайджана и продолжает регулярные военные провокации. В то же время министр проинформировал собеседника о позиции нашей страны в вопросе реинтеграции армянских жителей.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM: Armenia does not fulfill its obligations and continues military provocations
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: "Ermənistan öhdəliklərini yerinə yetirmir, hərbi təxribatlarını davam etdirir"

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