Джейхун Байрамов: Армения не выполняет свои обязательства, продолжает военные провокации

"Армения не выполняет свои обязательства и продолжает военные провокации".

"Армения не выполняет свои обязательства и продолжает военные провокации".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал 10 марта на встрече с главным советником Госдепартамента США по Кавказу Луи Боно.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние переговорного процесса по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, вопросы, вытекающие из встречи лидеров в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, текущая ситуация и перспективы процесса делимитации и пр.

Дж.Байрамов отметил, что Армения не выполняет взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего заявления, не полностью вывела свои войска с территорий Азербайджана и продолжает регулярные военные провокации. В то же время министр проинформировал собеседника о позиции нашей страны в вопросе реинтеграции армянских жителей.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.