Байрамов: Армения не предпринимает реальных шагов по нормализации отношений

Армения не предпринимает реальных шагов по нормализации отношений.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом 6 сентября.
Отмечено, что в рамках встречи состоялся широкий обмен мнениями по региональным вопросам, и Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, в том числе о азербайджано-армянском мирном процессе, минной угрозе.
Несмотря на инициативы Азербайджана, Армения не проявляет политической воли, необходимой для реальных шагов по нормализации отношений, постоянно уклоняется от выполнения достигнутых договоренностей и обязательств, прибегает к политическим и военным провокациям, не выводит полностью свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, тем самым грубо нарушая свои обязательства и представляя угрозу безопасности региона.
Было отмечено, что претензии армянской стороны касательно дороги Лачын-Ханкенди не имеют под собой никаких оснований.