Джейхун Байрамов: Армения должна воздержаться от деструктивной позиции и вернуться за стол переговоров

Важно, чтобы Армения отказалась от деструктивной позиции и вернулась за стол переговоров.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с государственным министром Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.
Лео Докерти был проинформирован об инициативе Азербайджана по подписанию мирного договора и усилиях страны в этом направлении.
Байрамов и Докерти обсудили текущее состояние переговоров по мирному соглашению, различные аспекты акции протеста на Лачынской дороге.
Было доведено до сведения, что, несмотря на отказ Армении от участия в переговорах по мирному соглашению, которые были намечены на декабрь прошлого года, и на созданные ею препятствия, Азербайджан остался верен мирному процессу и провел обмен комментариями по тексту мирного соглашения.