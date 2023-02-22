Джейхун Байрамов: Армения должна воздержаться от деструктивной позиции и вернуться за стол переговоров

Важно, чтобы Армения отказалась от деструктивной позиции и вернулась за стол переговоров.

Важно, чтобы Армения отказалась от деструктивной позиции и вернулась за стол переговоров.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с государственным министром Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

Лео Докерти был проинформирован об инициативе Азербайджана по подписанию мирного договора и усилиях страны в этом направлении.

Байрамов и Докерти обсудили текущее состояние переговоров по мирному соглашению, различные аспекты акции протеста на Лачынской дороге.

Было доведено до сведения, что, несмотря на отказ Армении от участия в переговорах по мирному соглашению, которые были намечены на декабрь прошлого года, и на созданные ею препятствия, Азербайджан остался верен мирному процессу и провел обмен комментариями по тексту мирного соглашения.