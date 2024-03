Джейхун Байрамов: Армении следует воздерживаться от подстрекательских заявлений

Армения должна воздерживаться от подстрекательских формулировок и заявлений, чтобы не нанести еще больший ущерб процессу нормализации и мирным переговорам.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети ”Х“ написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что в рамках Дипломатического форума в Анталье состоялась встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой-Марией Шмид, в ходе которой они обменялись мнениями о региональных и международных событиях.