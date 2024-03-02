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Джейхун Байрамов: Армении следует воздерживаться от подстрекательских заявлений

Джейхун Байрамов: Армении следует воздерживаться от подстрекательских заявлений Армения должна воздерживаться от подстрекательских формулировок и заявлений, чтобы не нанести еще больший ущерб процессу нормализации и мирных переговоров.
Внешняя политика
2 марта 2024 г. 11:14
Джейхун Байрамов: Армении следует воздерживаться от подстрекательских заявлений

Армения должна воздерживаться от подстрекательских формулировок и заявлений, чтобы не нанести еще больший ущерб процессу нормализации и мирным переговорам.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети ”Х“ написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что в рамках Дипломатического форума в Анталье состоялась встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой-Марией Шмид, в ходе которой они обменялись мнениями о региональных и международных событиях.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM calls on Armenia to refrain from making inflammatory remarks
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Ermənistan qızışdırıcı bəyanatlar verməkdən çəkinməlidir

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