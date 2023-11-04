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Джейхун Байрамов: Альтернативы нормализации азербайджано-армянских отношений нет

Джейхун Байрамов: Альтернативы нормализации азербайджано-армянских отношений нет 20:35 "Азербайджанское государство считает, что альтернативы нормализации армяно-азербайджанских отношений нет. Азербайджан направил Армении очередные предложения по этому поводу. В настоящее время мы ждем ответа от Армении относительно предлагаемых паке
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 20:50
Джейхун Байрамов: Альтернативы нормализации азербайджано-армянских отношений нет

Азербайджан считает, что альтернативы нормализации армяно-азербайджанских отношений нет, страна уже направила Армении свои очередные предложения по этому поводу.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Германии Анналеной Бербок.

"В настоящее время мы ждем ответа от Армении относительно предлагаемых пакетов по нормализации отношений и подписанию будущего мирного договора”, - заявил он.

По словам Байрамова, вынужденные переселенцы уже возвращаются на родину, на места проживания, откуда они были изгнаны 30 лет назад.

"Я уверен, что Карабах станет одним из самых красивых уголков Азербайджана и региона", - заявил Дж. Байрамов.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: There is no alternative to normalizing Azerbaijani-Armenian relations
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasının, sülhün alternativi yoxdur"

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