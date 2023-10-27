Джейхун Байрамов: 100-летие Турции - источник гордости для всего тюркского мира

Турецкая Республика отмечает 100-летия со дня основания, и эта важная дата источник гордости не только для братского турецкого народа, но и для всего тюркского мира.

Турецкая Республика отмечает 100-летие со дня основания, и эта важная дата источник гордости не только для братского турецкого народа, но и для всего тюркского мира.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью турецкому агентству Anadolu в преддверии национального праздника – Дня Республики Турции.

Глава азербайджанской дипломатии поздравил турецкий народ со 100-летней годовщиной со дня основания Турецкой Республики.

"Это важная дата и источник гордости не только для братского турецкого народа, но и для всего тюркского мира", - сказал Байрамов.

Министр подчеркнул, что сегодня Турция продолжает укреплять свои позиции в мире качестве надежного посредника.

"Турция доказала всему миру свое лидерство в различных областях, и продолжает проводить полностью независимую внутреннюю и внешнюю политику. Анкара также продолжает наращивать число стратегических партнеров в мире. Сегодня наша братская страна - одна из немногих, с которой считаются и уважают ведущие мировые державы", - сказал он.

Байрамов напомнил, что Турция за последние сто лет прошла через много трудностей: "На некоторых этапах истории Турция сталкивалась с прямыми внешними угрозами, однако успешно преодолела каждую их них".