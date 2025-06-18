Джавид Велиев: Иногда нейтральные страны, как Туркменистан, сталкиваются с давлением

Джавид Велиев: Иногда нейтральные страны, как Туркменистан, сталкиваются с давлением

Иногда государства, выбирающие политику нейтралитета, как, например, Туркменистан, сталкиваются с внешним давлением.

Как сообщает Report, об этом заявил член правления Центра анализа международных отношений Джавид Велиев в ходе панельной сессии на тему "Статус постоянного нейтралитета Туркменистана как эффективное средство укрепления мира, безопасности и стабильности в региональном и глобальном масштабе" в Баку.

Он отметил, что каждое государство, получившее независимость после распада Советского Союза, стремилось сформировать собственную внешнеполитическую концепцию.

"Туркменистан также определил свою внешнюю политику, закрепив в ее основе принцип нейтралитета. Однако, как показывает практика, страны, придерживающиеся нейтралитета, нередко оказываются под давлением извне. В целом на выбор государствами нейтрального статуса влияют три основные группы факторов: институциональные, внутренние и внешние", — заявил Джавид Велиев.

Он также подчеркнул, что во внешнеполитических подходах Азербайджана и Туркменистана прослеживаются определенные сходства.

"Несмотря на то, что Азербайджан официально не закрепил нейтралитет законодательно, в своей внешней политике он избегает участия в военных конфликтах, не размещает на своей территории иностранные военные базы и не вступает в военные блоки. Эти шаги во многом перекликаются с внешнеполитическим курсом Туркменистана", - сказал он.

Руководитель Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов, в свою очередь, отметил, что нейтралитет или выбранная Азербайджаном модель дистанцирования от военно-политических союзов создает определенную степень политического иммунитета: "Политика нейтралитета или отказ от участия в блоках имеет свою цену. Это, в частности, означает определенное отстранение от альянсов, которые потенциально могли бы содействовать укреплению экономических связей. Тем не менее, государства, выбравшие такой путь, могут расширять сотрудничество между собой на иных основаниях".