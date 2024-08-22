Джавид Валиев: Некоторые государства пропагандируют двойные стандарты в вопросе международного права

Некоторые государства по сей день пропагандируют двойные стандарты в отношении основополагающих принципов международного права.

Некоторые государства по сей день пропагандируют двойные стандарты в отношении основополагающих принципов международного права.

Как передает Report, об этом заявил глава департамента Центра анализа международных отношений Джавид Валиев в ходе конференции "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку".

Он подчеркнул, что народ острова Бонайра, колонизированного Нидерландами, много лет борется за независимость.

"Право народов на освобождение от колониальной зависимости - это один из важнейших принципов международного права. Однако весь процесс деколонизации осложнен западными державами, которые при этом называют себя демократическими и либеральными странами", - сказал Валиев.

По словам Валиева, можно сделать вывод, что данная конференция посвящена не только нарушениям основных прав народа Бонайре, но и принципов международного права в целом.