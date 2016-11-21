Джавид Гурбанов примет участие на конференции по устойчивой транспортной системе в Туркменистане

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Туркменистане состоится первая Глобальная конференция по устойчивой транспортной системе.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил первый секретарь посольства Туркменистана в Азербайджане Батыр Реджепов.

По его словам, форум будет проведен 26-27 ноября в Ашхабаде в соответствии с резолюцией ООН об оказании содействия созданию устойчивых многосторонних транспортно-транзитных коридоров, обеспечению всестороннего сотрудничества среди всех видов транспорта, принятой в декабре 2015 года на 70-й сессии Генасамблеи ООН.

В повестку дня предлагается включить широкий спектр актуальных вопросов.

Б.Реджепов также сообщил, что от азербайджанской стороны на форуме примет участие глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, а также руководители соответствующих отделов министерства транспорта Азербайджана.

Первый секретарь посольства отметил, что между двумя странами активно ведется работа для развития транспортного сектора и этот вопрос будет обсужден на встрече между азербайджанской и туркменской сторонами.

Дипломат также сообщил, что на прошлой неделе Баку посетила туркменская рабочая группа в связи со строительством железной дороги "Ляпис Лазули" и результаты встречи заседания рабочих групп, задействованных в проекте стран, будут далее обсуждены на более высоком уровне.