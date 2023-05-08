Джавид Гурбанов: Азербайджан уделяет особое внимание развитию коридора "Север-Юг"

Азербайджан уделяет особое внимание развитию транспортного коридора "Север-Юг".

Азербайджан уделяет особое внимание развитию транспортного коридора "Север-Юг".

Как передает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Джавид Гурбанов заявил в Астрахани в ходе конференции "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью: современное состояние и перспективы", приуроченной к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

По его словам, Азербайджан уже завершил все работы по реализации данного проекта.

"В прошлом году по направлению "Север-Юг" и "Север-Запад" было перевезено 3,5 млн тонн грузов. Однако большая часть пришлась на долю коридора "Север-Запад",- сказал он.

По словам Гурбанова, углубление двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией не является случайностью, а результатом большого вклада президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина: "Однако у истоков данных отношений, конечно же, стоял общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев".

Замминистра подчеркнул, что одной из основных приоритетных сфер сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью является развитие транспортных связей.