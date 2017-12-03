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    Джавид Гурбанов: Азербайджан доказал всему миру свою силу, реализовав проект БТК

    Этот проект в том числе служит укреплению дружбы между Азербайджаном, Грузией и Турцией

    Тбилиси. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Названный проектом столетия строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс было реализован благодаря воле и поддержке Президента Азербайджана."

    Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги", депутат Джавид Гурбанов.

    Д. Гурбанов: " Азербайджан доказал всему миру свою силу, реализовав проект БТК. Доказал, что не только на своей, но и на территории другого государства способен финансировать и строить крупномасштабный, всемирно значимый проект. Таким образом, Азербайджан сумел показать свою силу и сказать свое слово."

    По его словам, строительство БТК показал также, что политика президента Азербайджана правильная и республика на правильном пути.

    "Этот проект в том числе служит укреплению дружбы между Азербайджаном, Грузией и Турцией," –сказал Д.Гурбанов. 

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