Джасим Мухаммад аль-Будайви: Государства Персидского залива готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном и странами ЦА

Государства Персидского залива готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Государства Персидского залива готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасим Мухаммад аль-Будайви на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - СПЕКА в Баку.

По его словам, глобальные региональные вызовы подчеркивают значимость принятия коллективных многосторонних действий, и в этом смысле очень важна деятельность СПЕКА.

"Верю, что наше сотрудничество с регионом Центральной Азии и Азербайджаном будет взаимовыгодным не только для нас, но и для других стран", - добавил аль-Будайви.