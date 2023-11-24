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Джасим Мухаммад аль-Будайви: Государства Персидского залива готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном и странами ЦА

Джасим Мухаммад аль-Будайви: Государства Персидского залива готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном и странами ЦА Государства Персидского залива готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном и странами Центральной Азии.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 15:49
Джасим Мухаммад аль-Будайви: Государства Персидского залива готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном и странами ЦА

Государства Персидского залива готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасим Мухаммад аль-Будайви на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - СПЕКА в Баку.

По его словам, глобальные региональные вызовы подчеркивают значимость принятия коллективных многосторонних действий, и в этом смысле очень важна деятельность СПЕКА.

"Верю, что наше сотрудничество с регионом Центральной Азии и Азербайджаном будет взаимовыгодным не только для нас, но и для других стран", - добавил аль-Будайви.

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Версия на английском языке Jassim Muhammad Al-Budaiwi: Gulf states ready to expand co-op with Azerbaijan and Central Asian countries
Версия на азербайджанском языке Baş katib: "Körfəz ölkələri Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirməyə hazırdır"

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