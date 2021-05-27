О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джапаридзе: Решение карабахского конфликта полностью изменило ситуацию в регионе

Джапаридзе: Решение карабахского конфликта полностью изменило ситуацию в регионе "Отношения между Азербайджаном и Грузией всегда были дружными и братскими"
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 13:21
Джапаридзе: Решение карабахского конфликта полностью изменило ситуацию в регионе
0 : 00
0 : 00

"Отношения между Азербайджаном и Грузией всегда были дружными и братскими."

Как передает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел Грузии Тедо Джапаридзе на онлайн-конференции, организованной Университетом ADA на тему " Азербайджано-грузинские стратегические отношения".

"После решения карабахского конфликта политическая обстановка в регионе полностью изменилась. Когда я слушал выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, он очень интересно подчеркнул перспективы региона через сотрудничество в экономической сфере...Мы знаем, что в Азербайджане понимают важность этих отношений с Грузией" - заметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Japaridze: Resolution of Karabakh conflict fully changed situation in region
Версия на азербайджанском языке Tedo Caparidze: "Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə regiondakı vəziyyət dəyişdi"

Самое важное

МИД: Переход армянских разведчиков на территорию Азербайджана – провокационно-террористическое деяние
МИД: Переход армянских разведчиков на территорию Азербайджана – провокационно-террористическое деяние
27 мая 2021 г. 11:15
Минобороны Азербайджана: Близ границы наблюдалось скопление армянских танков
Минобороны Азербайджана: Близ границы наблюдалось скопление армянских танков
27 мая 2021 г. 09:07
Армения совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района
Армения совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района
27 мая 2021 г. 08:45
Омбудсмен проинформирует международные организации о нарушении Арменией режима прекращения огня
Омбудсмен проинформирует международные организации о нарушении Арменией режима прекращения огня
26 мая 2021 г. 22:17
Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан
Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан
26 мая 2021 г. 17:03
Эрдоган рассказал о борьбе с мафией в Турции
Эрдоган рассказал о борьбе с мафией в Турции
26 мая 2021 г. 14:41
Генплан Шуши подготовит британская компания
Генплан Шуши подготовит британская компания
26 мая 2021 г. 13:25
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах подверглись обстрелу
26 мая 2021 г. 13:17
С сегодняшнего дня начинается прием в колледжи и резидентуру 
С сегодняшнего дня начинается прием в колледжи и резидентуру 
26 мая 2021 г. 11:21
Минобороны Азербайджана показало новые кадры уничтожения техники противника
Минобороны Азербайджана показало новые кадры уничтожения техники противника
26 мая 2021 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi