Джапаридзе: Решение карабахского конфликта полностью изменило ситуацию в регионе

"Отношения между Азербайджаном и Грузией всегда были дружными и братскими"

"Отношения между Азербайджаном и Грузией всегда были дружными и братскими."

Как передает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел Грузии Тедо Джапаридзе на онлайн-конференции, организованной Университетом ADA на тему " Азербайджано-грузинские стратегические отношения".

"После решения карабахского конфликта политическая обстановка в регионе полностью изменилась. Когда я слушал выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, он очень интересно подчеркнул перспективы региона через сотрудничество в экономической сфере...Мы знаем, что в Азербайджане понимают важность этих отношений с Грузией" - заметил он.