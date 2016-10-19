Хасан Рухани: Дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном с каждым днем будут развиваться во имя интересов обеих стран

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени государства и народа Исламской Республики Иран сердечно поздравляю Ваше превосходительство и весь народ Азербайджанской Республики с 25-й годовщиной независимости Азербайджанской Республики.

Хочу выразить огромную радость в связи с ощутимым развитием Азербайджанской Республики в истекшие годы в различных областях, в том числе в сфере экономики. Твердо убежден, что добрые отношения между нашими дружественными и братскими странами, обусловленные политической волей руководителей двух государств, и впредь с каждым днем будут развиваться во имя интересов обеих стран.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджанской Республики – мира, прогресса и процветания".