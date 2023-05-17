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Джан Умут Чинер: Азербайджан играет значимую роль в Движении неприсоединения

Джан Умут Чинер: Азербайджан играет значимую роль в Движении неприсоединения В рамках председательства в Движении неприсоединения Азербайджан уделял африканскому региону особое значение.
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 13:27
Джан Умут Чинер: Азербайджан играет значимую роль в Движении неприсоединения

В рамках председательства в Движении неприсоединения Азербайджан уделял африканскому региону особое значение.

Как сообщает Report, об этом представитель Центра африканских исследований Университета Анкары профессор Джан Умут Чинер заявил на посвященной Дню Африки конференции "Расширение прав и возможностей Африки и продвижение многосторонности в эпоху глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения".

По его словам, Азербайджан играет значимую роль в Движении неприсоединения.

"Мир стал очень изменчив, кризисов стало значительно больше", - заявил профессор, отметив необходимость соблюдения Бандугских принципов. "Тут самое главное, не только не присоединиться к каким-либо военным блокам, но и обеспечивать мир, стабильность и равенство всех членов организации. Для африканских стран это имеет важное значение", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Can Umut Çiner: “Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatında mühüm rola malikdir”
Версия на английском языке Can Umut Ciner: Azerbaijan plays significant role in Non-Aligned Movement

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