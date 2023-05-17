Джан Умут Чинер: Азербайджан играет значимую роль в Движении неприсоединения

В рамках председательства в Движении неприсоединения Азербайджан уделял африканскому региону особое значение.

В рамках председательства в Движении неприсоединения Азербайджан уделял африканскому региону особое значение.

Как сообщает Report, об этом представитель Центра африканских исследований Университета Анкары профессор Джан Умут Чинер заявил на посвященной Дню Африки конференции "Расширение прав и возможностей Африки и продвижение многосторонности в эпоху глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения".

По его словам, Азербайджан играет значимую роль в Движении неприсоединения.

"Мир стал очень изменчив, кризисов стало значительно больше", - заявил профессор, отметив необходимость соблюдения Бандугских принципов. "Тут самое главное, не только не присоединиться к каким-либо военным блокам, но и обеспечивать мир, стабильность и равенство всех членов организации. Для африканских стран это имеет важное значение", - добавил он.