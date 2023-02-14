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Джахит Багчы: Во всех регионах Азербайджана сердца бьются в унисон с Турцией

Джахит Багчы: Во всех регионах Азербайджана сердца бьются в унисон с Турцией Во всех регионах Азербайджана сердца бьются в унисон с Турцией.
Внешняя политика
14 февраля 2023 г. 14:34
Джахит Багчы: Во всех регионах Азербайджана сердца бьются в унисон с Турцией

Во всех регионах Азербайджана сердца бьются в унисон с Турцией.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы сказал на пресс-конференции.

По словам посла, все госструктуры мобилизовали силы сразу после получения известия о землетрясении: "По поручению президента Ильхама Алиева братский Азербайджан перешел в действия, не дожидаясь призыва нашей страны о помощи. Не прошло и шести часов с землетрясения, как из Азербайджан вылетел самолет. В тот же день в Турцию вылетели еще три самолета. Во всех регионах Азербайджана сердца бьются в унисон с Турцией. Каждый старается помочь, чем может".

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Версия на английском языке Cahit Bagci: Hearts beat in unison with Türkiye in all Azerbaijani districts
Версия на азербайджанском языке Cahit Bağçı: “Azərbaycanın hər bölgəsində ürəklər Türkiyə ilə döyünür”

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