Джахит Багчы: Во всех регионах Азербайджана сердца бьются в унисон с Турцией

Во всех регионах Азербайджана сердца бьются в унисон с Турцией.

Во всех регионах Азербайджана сердца бьются в унисон с Турцией.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы сказал на пресс-конференции.

По словам посла, все госструктуры мобилизовали силы сразу после получения известия о землетрясении: "По поручению президента Ильхама Алиева братский Азербайджан перешел в действия, не дожидаясь призыва нашей страны о помощи. Не прошло и шести часов с землетрясения, как из Азербайджан вылетел самолет. В тот же день в Турцию вылетели еще три самолета. Во всех регионах Азербайджана сердца бьются в унисон с Турцией. Каждый старается помочь, чем может".