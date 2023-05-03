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Джахит Багчы призвал проживающих в Азербайджане граждан Турции принять участие в голосовании

Джахит Багчы призвал проживающих в Азербайджане граждан Турции принять участие в голосовании Посол Джахит Багчы призвал проживающих в Азербайджане граждан Турции принять участие в голосовании.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 16:05
Джахит Багчы призвал проживающих в Азербайджане граждан Турции принять участие в голосовании

Посол Джахит Багчы призвал проживающих в Азербайджане граждан Турции принять участие в голосовании.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане сказал на пресс-конференции.

Он напомнил, что 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.

"В Азербайджане создано 15 избирательных участков, 9 из которых расположены в Баку. 5 мая с 9:00 до 21:00 наши граждане смогут проголосовать в Баку, Нахчыване и Гяндже. Призываем граждан Турции принять участие в голосовании", - отметил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Cahit Bağçı Azərbaycanda yaşayan Türkiyə vətəndaşlarını seçkidə iştiraka çağırıb

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