Джахит Багчы призвал проживающих в Азербайджане граждан Турции принять участие в голосовании

Посол Джахит Багчы призвал проживающих в Азербайджане граждан Турции принять участие в голосовании.

Посол Джахит Багчы призвал проживающих в Азербайджане граждан Турции принять участие в голосовании.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане сказал на пресс-конференции.

Он напомнил, что 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.

"В Азербайджане создано 15 избирательных участков, 9 из которых расположены в Баку. 5 мая с 9:00 до 21:00 наши граждане смогут проголосовать в Баку, Нахчыване и Гяндже. Призываем граждан Турции принять участие в голосовании", - отметил дипломат.