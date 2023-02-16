Джахит Багчы: Из Азербайджана в Турцию отправлено около 100 контейнеров

"На сегодняшний день по поручению президента Ильхама Алиева из Азербайджана в Турцию отправлено около 100 контейнеров гуманитарной помощи".

"На сегодняшний день по поручению президента Ильхама Алиева из Азербайджана в Турцию отправлено около 100 контейнеров гуманитарной помощи".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы во время отправки гуманитарной помощи Турции по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Он сказал, что контейнеры, доставляющие помощь в Турцию, будут собраны в одном месте: "Некоторые из них невозможно транспортировать по железной дороге. Но те, которые можно перевозить поездом, мы стараемся довезти до Карса".