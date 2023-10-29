Джахит Багчы: Мы с гордостью отмечаем 100-летие нашей республики в братском Азербайджане

"Мы с гордостью отмечаем 100-летие нашей республики в братском Азербайджане".

"Мы с гордостью отмечаем 100-летие нашей республики в братском Азербайджане".

Как передает Report, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы на церемонии открытия мероприятия, посвященного 100-летию образования Турецкой Республики.

"Политика и стратегия, разработанные нашими лидерами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым, открывают новые горизонты и ставят новые цели с пониманием того, что вместе будем сильнее. Мы руководствуемся Шушинской декларацией. Объем внешнеторгового оборота между Турцией и Азербайджаном достиг 7 миллиардов долларов. Наша ближайшая цель, обозначенная нашими президентами, - увеличить этот показатель до 15 миллиардов", - отметил посол.