Джахит Багчы: Мы не забудем историю

В посольстве Турции в Азербайджане состоялось мероприятие по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации.

В посольстве Турции в Азербайджане состоялось мероприятие по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации.

Как сообщает Report, церемония началась с минуты молчания.

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы сказал: "На протяжении всей истории у нас были шехиды в Анадолу, на Балканах, в Сирии, Карабахе. Мы чтим их память, желаем упокоения их душам. Братство между Азербайджаном и Турцией нерушимо, оно было и будет".

"Великий лидер Гейдар Алиев также хотел видеть Карабах свободным, он завещал это. К счастью, сегодня Карабах уже свободен. До и после войны мы как братья всегда были рядом с Азербайджаном, так будет и впредь. Мы не забудем историю", - отметил он.