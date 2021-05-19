Джахит Багчы: Дружба между Турцией и Азербайджаном нерушима

В плохие дни поддержки требуется больше

"Турецко-азербайджанские отношения намного выше уровня связей между двумя странами и имеют специфические особенности".

Об этом в эксклюзивном интервью Report сказал новый посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

Посол отметил, что отношения между Турцией и Азербайджаном построены на взаимности: "С этой точки зрения наши отношения нельзя расценивать в контексте связей, налаженных ради взаимной выгоды. Отношения между братьями бывают одинаковыми и не меняются в зависимости от хороших и плохих дней. В плохие дни поддержки требуется больше, и тогда выявляется истина. С этой точки зрения дружба между Турцией и Азербайджаном здоровая, прочная и нерушимая. Свидетельством этого является недалекая история двух стран.

С защиты Анадолу от вражеских атак и до сих пор и при Чанаггале были наши погибшие азербайджанские братья. Смелые сыны Анадолу в составе Кавказской исламской армии сражались против вторжения большевиков в Азербайджан, стали шехидами в Губе, Гяндже и Баку, но не отдали врагу земли своих отцов и дедов. Наши отношения вымешаны на крови наших братьев, которая пролилась в Анадолу и на Кавказе. Поэтому они прочны и сильны".

По словам Дж.Багчы, отношения между Азербайджаном и Турцией развились во всех сферах и динамично развиваются: "Подписаны десятки договоров, направленных на усиление связей между двумя странами. Наши связи развиваются на высоком уровне - от военной сферы до промышленности, от сельского хозяйства до образования. К примеру, отношения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым – это не просто отношения между двумя главами государств, это дружеские отношения. Их сильная политическая воля и тесная дружба придали большой импульс нашим отношениям".