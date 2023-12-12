Джахит Багчи: Претворены в жизнь все заветы Гейдара Алиева

Великий лидер Азербайджана Гейдар Алиев был дальновидным политиком.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев был дальновидным политиком.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Гейдар Алиев завещал освободить Карабах. Политический курс великого лидера успешно реализуется президентом Ильхамом Алиевым. Сегодня, как отметил господин президент, претворены в жизнь все заветы общенационального лидера", - сказал посол.

По словам посла, азербайджано-турецкие отношения, фундамент которых был заложен общенациональным лидером, сегодня подняты на самый высокий уровень президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"На сегодняшний день отношения между двумя странами являются примером для всего мира", - заключил Джахит Багчи.