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Джахит Багчи: Претворены в жизнь все заветы Гейдара Алиева

Джахит Багчи: Претворены в жизнь все заветы Гейдара Алиева Великий лидер Азербайджана Гейдар Алиев был дальновидным политиком.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 11:55
Джахит Багчи: Претворены в жизнь все заветы Гейдара Алиева

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев был дальновидным политиком.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Гейдар Алиев завещал освободить Карабах. Политический курс великого лидера успешно реализуется президентом Ильхамом Алиевым. Сегодня, как отметил господин президент, претворены в жизнь все заветы общенационального лидера", - сказал посол.

По словам посла, азербайджано-турецкие отношения, фундамент которых был заложен общенациональным лидером, сегодня подняты на самый высокий уровень президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"На сегодняшний день отношения между двумя странами являются примером для всего мира", - заключил Джахит Багчи.

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Версия на азербайджанском языке Cahit Bağçı: "Heydər Əliyevin həyata keçirə bilmədiyi heç bir şey qalmayıb"

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