Джахит Багчи: Претворены в жизнь все заветы Гейдара Алиева

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев был дальновидным политиком.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
"Гейдар Алиев завещал освободить Карабах. Политический курс великого лидера успешно реализуется президентом Ильхамом Алиевым. Сегодня, как отметил господин президент, претворены в жизнь все заветы общенационального лидера", - сказал посол.
По словам посла, азербайджано-турецкие отношения, фундамент которых был заложен общенациональным лидером, сегодня подняты на самый высокий уровень президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"На сегодняшний день отношения между двумя странами являются примером для всего мира", - заключил Джахит Багчи.