Джахит Багчи поделился публикацией в связи с Днем памяти Гейдара Алиева
Джахит Багчи поделился публикацией в связи с Днем памяти Гейдара АлиеваПосол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился публикаций в связи с Днем памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился публикаций в связи с Днем памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в размещенном в Twitter публикации говорится:
"История всегда расставляет все по своим местам!", - говорил он. Его завещание было выполнено. Карабах теперь свободен, и после победы началось великое возвращение и возрождение. С уважением чтим память общенационального лидера братского Азербайджана Гейдара Алиева, посвятившего всю свою жизнь служению народу".
“Tarix həmişə hər şeyi öz yerinə qoyur!” demişdi. Vəsiyyəti yerinə yetirildi. Artıq Qarabağ azaddır ve zəfərdən sonra böyük qayıdış və dirçəliş başlamıştır.