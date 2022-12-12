Джахит Багчи поделился публикацией в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился публикаций в связи с Днем памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился публикаций в связи с Днем памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report , в размещенном в Twitter публикации говорится:

"История всегда расставляет все по своим местам!", - говорил он. Его завещание было выполнено. Карабах теперь свободен, и после победы началось великое возвращение и возрождение. С уважением чтим память общенационального лидера братского Азербайджана Гейдара Алиева, посвятившего всю свою жизнь служению народу".