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Джахит Багчи поделился публикацией в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

Джахит Багчи поделился публикацией в связи с Днем памяти Гейдара Алиева Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился публикаций в связи с Днем памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 01:08
Джахит Багчи поделился публикацией в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился публикаций в связи с Днем памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в размещенном в Twitter публикации говорится:

"История всегда расставляет все по своим местам!", - говорил он. Его завещание было выполнено. Карабах теперь свободен, и после победы началось великое возвращение и возрождение. С уважением чтим память общенационального лидера братского Азербайджана Гейдара Алиева, посвятившего всю свою жизнь служению народу".

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Версия на азербайджанском языке Cahit Bağcı: “Tarix həmişə hər şeyi öz yerinə qoyur!” demişdi. Vəsiyyəti yerinə yetirildi”

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