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Джахит Багчи: Азербайджан и Турция тесно сотрудничают в вопросах внешней политики

Джахит Багчи: Азербайджан и Турция тесно сотрудничают в вопросах внешней политики Азербайджан и Турция тесно сотрудничают в вопросах внешней политики.
Внешняя политика
16 октября 2023 г. 15:17
Джахит Багчи: Азербайджан и Турция тесно сотрудничают в вопросах внешней политики

Азербайджан и Турция тесно сотрудничают в вопросах внешней политики.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на мероприятии, посвященном 500-летию создания внешнеполитического ведомства Турции.

Посол отметил, что Турция уделяет большое внимание дипломатической работе, ее представительства действуют практически во всех странах мира.

"Турция и Азербайджан тесно сотрудничают на внешнеполитической арене. Как-то президент Азербайджана Ильхам Алиев на мероприятии без участия Турции заявил, что "Турции здесь нет, но есть мы". И сейчас Турция в таких случаях повторяет эти слова: "Азербайджана здесь нет, но есть мы".

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Версия на английском языке Cahit Bagci: Azerbaijan and Türkiye closely cooperating in issues of foreign policy
Версия на азербайджанском языке Cahit Bağçı: "Azərbaycan və Türkiyə xarici siyasət məsələlərində yaxından əməkdaşlıq edirlər"

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