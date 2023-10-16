Джахит Багчи: Азербайджан и Турция тесно сотрудничают в вопросах внешней политики

Азербайджан и Турция тесно сотрудничают в вопросах внешней политики.

Азербайджан и Турция тесно сотрудничают в вопросах внешней политики.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на мероприятии, посвященном 500-летию создания внешнеполитического ведомства Турции.

Посол отметил, что Турция уделяет большое внимание дипломатической работе, ее представительства действуют практически во всех странах мира.

"Турция и Азербайджан тесно сотрудничают на внешнеполитической арене. Как-то президент Азербайджана Ильхам Алиев на мероприятии без участия Турции заявил, что "Турции здесь нет, но есть мы". И сейчас Турция в таких случаях повторяет эти слова: "Азербайджана здесь нет, но есть мы".