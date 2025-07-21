Джаффар Хаснаин: Многие "журналисты соцсетей" периодически пренебрегают базовыми профессиональными стандартами

Журналистика — это очень ответственная профессия. Один из ее ключевых принципов - тщательный подход к выбору источников информации.

Журналистика — это очень ответственная профессия, один из ее ключевых принципов - тщательный подход к выбору источников информации.

Как сообщает корреспондент Report, об этом журналист и ведущий телеканала TRT World Джаффар Хаснаин заявил в ходе III Шушинского глобального медиафорума.

По его словам, в современном мире многие так называемые "журналисты социальных сетей" пренебрегают базовыми профессиональными стандартами.

"Они получают новости с платформ вроде X или Instagram и сразу делятся ими со своей аудиторией. Но в большинстве случаев информация, распространяемая через соцсети, оказывается неточной. Мы уже не раз видели примеры этого в прошлом", — отметил он.

Журналист подчеркнул, что настоящий профессионал обязан проходить все этапы верификации, прежде чем опубликовать материал.

"Да, у вас может быть телефон, и вы можете называть себя журналистом. Но журналистика — это нечто большее. Это включает в себя сложный и важный процесс, понимание того, как работает медиаиндустрия", — сказал Хаснаин.