Джаффар Хаснаин: Многие "журналисты соцсетей" периодически пренебрегают базовыми профессиональными стандартами

Журналистика — это очень ответственная профессия, один из ее ключевых принципов - тщательный подход к выбору источников информации.
Как сообщает корреспондент Report, об этом журналист и ведущий телеканала TRT World Джаффар Хаснаин заявил в ходе III Шушинского глобального медиафорума.
По его словам, в современном мире многие так называемые "журналисты социальных сетей" пренебрегают базовыми профессиональными стандартами.
"Они получают новости с платформ вроде X или Instagram и сразу делятся ими со своей аудиторией. Но в большинстве случаев информация, распространяемая через соцсети, оказывается неточной. Мы уже не раз видели примеры этого в прошлом", — отметил он.
Журналист подчеркнул, что настоящий профессионал обязан проходить все этапы верификации, прежде чем опубликовать материал.
"Да, у вас может быть телефон, и вы можете называть себя журналистом. Но журналистика — это нечто большее. Это включает в себя сложный и важный процесс, понимание того, как работает медиаиндустрия", — сказал Хаснаин.