Джафар Гусейнзаде: Умышленное нарушение трехстороннего заявления может привести к началу военных действий

Умышленное нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года может привести к началу военных действий.

Умышленное нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года может привести к началу военных действий.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде написал в Twitter.

Он отметил, что при поддержке российских миротворцев Армения продолжает перебрасывать свои войска в Карабах по маршруту Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Напомним, ранее Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о незаконных поставках оружия из Армении в Карабах по маршруту Ханкенди-Халфали-Туршсу в сопровождении российского миротворческого контингента.