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Джафар Гусейнзаде: Умышленное нарушение трехстороннего заявления может привести к началу военных действий

Джафар Гусейнзаде: Умышленное нарушение трехстороннего заявления может привести к началу военных действий Умышленное нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года может привести к началу военных действий.
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 15:34
Джафар Гусейнзаде: Умышленное нарушение трехстороннего заявления может привести к началу военных действий

Умышленное нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года может привести к началу военных действий.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде написал в Twitter.

Он отметил, что при поддержке российских миротворцев Армения продолжает перебрасывать свои войска в Карабах по маршруту Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Напомним, ранее Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о незаконных поставках оружия из Армении в Карабах по маршруту Ханкенди-Халфали-Туршсу в сопровождении российского миротворческого контингента.

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Версия на английском языке Deliberate violation of Statement may trigger resumptions of hostilities: Jafar Huseynzada
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəsi: "Bəyanatın qəsdən pozulması hərbi əməliyyatların başlanmasına səbəb ola bilər"

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