Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Джаббаров: ОАЭ активно инвестирует проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 20:22
    Джаббаров: ОАЭ активно инвестирует проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане

    Компании из ОАЭ выступают в качестве стратегических партнеров и ведущих инвесторов проектов возобновляемой энергии в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на приеме, проведенном в Баку по случаю Национального дня арабского государства.

    Он отметил, что сегодня ОАЭ являются одним из быстро развивающихся успешных государств: "Конечно, достигнутые успехи и устойчивое развитие очень радуют нас. Политические, экономические и культурные связи между нашими странами углубляются благодаря мудрой политике руководителей обоих государств.

    Исторический визит шейха Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна в Карабах в сентябре этого года является ярким примером дружественных отношений, солидарности и стратегического партнерства между двумя странами. В рамках визита был подписан ряд важных документов, поднимающих наше сотрудничество на новый уровень, в том числе особо значимая "Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами".

    Министр подчеркнул, что двустороннее экономическое сотрудничество, в частности в сферах торговли, инвестиций и энергетики, успешно развивается и расширяется:

    "Мы подписали "Соглашение о всестороннем экономическом партнерстве" в рамках визита на высшем уровне в Абу-Даби в июле 2025 года. Документ будет способствовать увеличению товарооборота и инвестиций между нашими странами, созданию более конкурентоспособного и устойчивого экономического партнерства.

    Учитывая роль предпринимателей в расширении торговых и инвестиционных связей, было принято решение о создании Совместного бизнес-совета. Указанный новый институциональный механизм внесет свой вклад в повышение сотрудничества между деловыми кругами до более высокого уровня.

    Наше сотрудничество в сфере инвестиций имеет важное значение. Совместный инвестиционный фонд с финансовыми возможностями в 1 миллиард долларов является одним из важнейших инструментов в этой области. В настоящее время ведутся переговоры об инвестировании в ряд проектов по линии Фонда. В рамках 1-го Азербайджанского международного инвестиционного форума, проведенного в Баку в сентябре этого года, с компанией Modon Holding был подписан договор о сотрудничестве по инвестиционному проекту стоимостью 5 млрд долларов в области градостроительства.

    Наше партнерство в нефтегазовой сфере развивается в результате успешного сотрудничества компаний SOCAR и ADNOC. В то же время мы наблюдаем рост интереса к партнерству в новых проектах".

    Джаббаров также обратил внимание на то, что строительство первой введенной в эксплуатацию СЭС было осуществлено именно при поддержке ОАЭ:

    "Наше сотрудничество с компанией "Масдар" по проектам солнечной и ветровой энергии в Нефтчале, Билясуваре и Гарадаге успешно продолжается. Это партнерство вносит значительный вклад в достижение целей нашей страны в сфере зеленой энергии".

    Микаил Джаббаров Азербайджан ОАЭ ВИЭ энергетические проекты инвестиции
    Nazir: BƏƏ şirkətləri Azərbaycanda bərpa olunan enerji layihələrində aparıcı investor qismində çıxış edirlər
    Minister: UAE companies - leading investors in renewable energy projects in Azerbaijan
    Elvis

    Последние новости

    20:33

    Главы МИД стран НАТО обсудят 3 декабря предоставление Киеву средств ПВО

    Другие страны
    20:22

    Джаббаров: ОАЭ активно инвестирует проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане

    Внешняя политика
    20:11

    Число погибших на Шри-Ланке из-за циклона "Дитва" возросло до 465 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:59

    Товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ в 2024 году превысил $2 млрд

    Внешняя политика
    19:52

    Посол: Отношения ОАЭ и Азербайджана отражают крепкую дружбу двух дружественных стран

    Внешняя политика
    19:46
    Фото

    Зеленский обсудил с Ирландией использование замороженных активов РФ

    Другие страны
    19:33

    В Баку проходит официальный прием по случаю Дня независимости ОАЭ

    Внешняя политика
    19:26

    Путин: Россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам

    В регионе
    19:23

    Путин: Если Европа начнет войну - Россия готова прямо сейчас

    В регионе
    Лента новостей