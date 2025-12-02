Джаббаров: ОАЭ активно инвестирует проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане

Компании из ОАЭ выступают в качестве стратегических партнеров и ведущих инвесторов проектов возобновляемой энергии в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на приеме, проведенном в Баку по случаю Национального дня арабского государства.

Он отметил, что сегодня ОАЭ являются одним из быстро развивающихся успешных государств: "Конечно, достигнутые успехи и устойчивое развитие очень радуют нас. Политические, экономические и культурные связи между нашими странами углубляются благодаря мудрой политике руководителей обоих государств.

Исторический визит шейха Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна в Карабах в сентябре этого года является ярким примером дружественных отношений, солидарности и стратегического партнерства между двумя странами. В рамках визита был подписан ряд важных документов, поднимающих наше сотрудничество на новый уровень, в том числе особо значимая "Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами".

Министр подчеркнул, что двустороннее экономическое сотрудничество, в частности в сферах торговли, инвестиций и энергетики, успешно развивается и расширяется:

"Мы подписали "Соглашение о всестороннем экономическом партнерстве" в рамках визита на высшем уровне в Абу-Даби в июле 2025 года. Документ будет способствовать увеличению товарооборота и инвестиций между нашими странами, созданию более конкурентоспособного и устойчивого экономического партнерства.

Учитывая роль предпринимателей в расширении торговых и инвестиционных связей, было принято решение о создании Совместного бизнес-совета. Указанный новый институциональный механизм внесет свой вклад в повышение сотрудничества между деловыми кругами до более высокого уровня.

Наше сотрудничество в сфере инвестиций имеет важное значение. Совместный инвестиционный фонд с финансовыми возможностями в 1 миллиард долларов является одним из важнейших инструментов в этой области. В настоящее время ведутся переговоры об инвестировании в ряд проектов по линии Фонда. В рамках 1-го Азербайджанского международного инвестиционного форума, проведенного в Баку в сентябре этого года, с компанией Modon Holding был подписан договор о сотрудничестве по инвестиционному проекту стоимостью 5 млрд долларов в области градостроительства.

Наше партнерство в нефтегазовой сфере развивается в результате успешного сотрудничества компаний SOCAR и ADNOC. В то же время мы наблюдаем рост интереса к партнерству в новых проектах".

Джаббаров также обратил внимание на то, что строительство первой введенной в эксплуатацию СЭС было осуществлено именно при поддержке ОАЭ:

"Наше сотрудничество с компанией "Масдар" по проектам солнечной и ветровой энергии в Нефтчале, Билясуваре и Гарадаге успешно продолжается. Это партнерство вносит значительный вклад в достижение целей нашей страны в сфере зеленой энергии".