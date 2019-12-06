Министр экономики Азербайджана ответил армянскому заместителю министра: Караван TRACECA продолжит свой путь

"Проект TRACECA будет реализовываться и идти вперед, несмотря на все попытки остановить его".

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на международной конференции, посвященной 20-летию подписания основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия и 14-ом заседании Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA.

"Я понимаю реакцию наших соседей. Они все-таки приехали из Еревана в Баку, своими глазами видят Баку и понимают, что не так легко это воспринимать", - заявил М.Джаббаров.

По его словам, Баку выступает за конструктивный подход: "А деструктивный более прост и разрушителен, и результаты эти, в первую очередь, видны в соседней стране, которая изолирована от большого количества проектов, загнала сама себя в транспортный и экономический тупик, и, судя по всему, из которого не хочет выбираться", - сказал министр.

М.Джаббаров также ответил на жалобу армянской делегации о включении в программу мероприятия посещения могилы Гейдара Алиева в аллее почетного захоронения.

"Реализация и проект TRACECA не состоялись бы без того видения, которое имплементировал, вел за собой великий Гейдар Алиев. Естественно, азербайджанская сторона при составлении своей культурной программы юбилейного мероприятия исходит из понятных всем цивилизованным людям аспектов и принципов памяти тех людей, которые имеют неоценимую роль в развитии всего региона", - указал глава ведомства.

Азербайджанский министр привлек внимание гостей и армянской делегации к тому факту, что в следующем году будет отмечаться 70-летие победы над фашизмом, а в центре Еревана сегодня стоит памятник армянскому коллаборационисту Гарегину Нжде.

"Я приглашаю вас посетить центр Гейдара Алиева, где демонстрируется выставка о городе, в котором вы родились (Ереван - ред.) и больше узнать о нем. Она была любезно предоставлена нам грузинскими коллегами. Поверьте, вы узнаете очень много нового, узнаете об истории его основания. Исключительно, если у вас есть на это желание. А что касается каравана TRACECA, он будет идти вперед", - сказал М.Джаббаров.