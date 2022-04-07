Джаббаров: Дружеские связи между Азербайджаном и Израилем внесут вклад в укрепление сотрудничества

Существующие дружеские связи между Азербайджаном и Израилем внесут большой вклад в дальнейшее углубление и укрепление сотрудничества.

Существующие дружеские связи между Азербайджаном и Израилем внесут большой вклад в дальнейшее углубление и укрепление сотрудничества.

Как передает Report, об этом министр экономики Азербайджана, сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии Азербайджан-Израиль Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

"Мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. Отношения между нашими странами так же стары и прочны, как и их история. Существующие дружеские связи внесут большой вклад в дальнейшее углубление и укрепление нашего сотрудничества", - отметил он.

Отметим, что 5 апреля начался визит министра туризма и сопредседателя азербайджано-израильской межправительственной комиссии Йоэля Развозова в Азербайджан, в ходе которой состоялись встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым и президентом AZAL Джахангиром Аскеровым.