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Джаббаров: Дружеские связи между Азербайджаном и Израилем внесут вклад в укрепление сотрудничества

Джаббаров: Дружеские связи между Азербайджаном и Израилем внесут вклад в укрепление сотрудничества Существующие дружеские связи между Азербайджаном и Израилем внесут большой вклад в дальнейшее углубление и укрепление сотрудничества.
Внешняя политика
7 апреля 2022 г. 11:29
Джаббаров: Дружеские связи между Азербайджаном и Израилем внесут вклад в укрепление сотрудничества

Существующие дружеские связи между Азербайджаном и Израилем внесут большой вклад в дальнейшее углубление и укрепление сотрудничества.

Как передает Report, об этом министр экономики Азербайджана, сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии Азербайджан-Израиль Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

"Мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. Отношения между нашими странами так же стары и прочны, как и их история. Существующие дружеские связи внесут большой вклад в дальнейшее углубление и укрепление нашего сотрудничества", - отметил он.

Отметим, что 5 апреля начался визит министра туризма и сопредседателя азербайджано-израильской межправительственной комиссии Йоэля Развозова в Азербайджан, в ходе которой состоялись встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым и президентом AZAL Джахангиром Аскеровым.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "İsraillə münasibətlərimiz tariximiz qədər qədim və möhkəmdir"

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