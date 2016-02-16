Аппатурай: Азербайджан не проявляет интерес к вступлению в НАТО

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Территориальные споры ограничивают возможности НАТО".

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Средней Азии Джеймс Аппатурай, выступая на лекции в Университете АДА.

Говоря о возможностях членства Азербайджана в Альянсе, Аппатурай заявил, что Азербайджан не проявляет интерес к вступлению в НАТО.

Затронув тему нагорно-карабахского конфликта, спецпредставитель генсека напомнил, что НАТО не вовлечено в урегулирование этого конфликта. Он отметил, что НАТО не раз выражало свою позицию по конфликту: "Мы надеемся, что решение будет найдено как можно быстрее".

Дж.Аппатурай добавил, что Азербайджан является надежным партнером Североатлантического Альянса.