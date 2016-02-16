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    Аппатурай: Азербайджан не проявляет интерес к вступлению в НАТО

    Спецпредставитель генсека НАТО выступил с лекцией в Университете АДА

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Территориальные споры ограничивают возможности НАТО".

    Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Средней Азии Джеймс Аппатурай, выступая на лекции в Университете АДА.

    Говоря о возможностях членства Азербайджана в Альянсе, Аппатурай заявил, что Азербайджан не проявляет интерес к вступлению в НАТО.

    Затронув тему нагорно-карабахского конфликта, спецпредставитель генсека напомнил, что НАТО не вовлечено в урегулирование этого конфликта. Он отметил, что НАТО не раз выражало свою позицию по конфликту: "Мы надеемся, что решение будет найдено как можно быстрее".

    Дж.Аппатурай добавил, что Азербайджан является надежным партнером Североатлантического Альянса. 

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