Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Грузии

В рамках рабочего визита в Грузию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В рамках рабочего визита в Грузию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Об этом Report сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил за приглашение, и от имени президента и премьер-министра Азербайджана передал премьер-министру Грузии приветствия и наилучшие пожелания.

Он отметил, что существующие между Азербайджаном и Грузией традиционные дружеские, добрососедские отношения, стратегическое партнерство строятся на прочной основе. Министр подчеркнул, что существующий между двумя странами политический диалог на высоком уровне, интенсивные взаимные визиты придают положительный импульс дальнейшему развитию отношений.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили попросил передать ответные приветствия президенту и премьер-министру Азербайджана, выразил удовлетворение динамичным развитием двусторонних связей.

Стороны обсудили экономическое, торговое, энергетическое, транспортное, гуманитарное сотрудничество.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил Грузию за предоставление площадки для проведения встречи между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, проинформировал о шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на постконфликтном этапе.

Премьер-министр Гарибашвили отметил, что Грузия приветствует усилия по достижению мира и поддерживает этот процесс, подчеркнул важность встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.