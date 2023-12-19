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Стефан Дюжаррик: Важно приветствовать председательство Азербайджана в Движении неприсоединения

Стефан Дюжаррик: Важно приветствовать председательство Азербайджана в Движении неприсоединения Важно приветствовать председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН)
Внешняя политика
19 декабря 2023 г. 16:10
Стефан Дюжаррик: Важно приветствовать председательство Азербайджана в Движении неприсоединения

Важно приветствовать председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН)

Об этом в интервью американскому бюро Report заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Для Генерального секретаря - это символ общих идеалов Движения неприсоединения и Организации Объединенных Наций. Это идеалы о важности многосторонних отношений, о том, что ни одна страна не может в одиночку противостоять всем глобальным вызовам, которые у нас есть, и только благодаря этой глобальной солидарности мы становимся сильнее как мир с помощью инструментов многосторонних отношений. ДН играет чрезвычайно важную историческую роль, она играла ее во время Холодной войны и продолжает играть сегодня", - заявил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ccылке.

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Версия на английском языке Stéphane Dujarric: Important to salute Azerbaijan's chairmanship of Non-Aligned Movement
Версия на азербайджанском языке BMT baş katibinin sözçüsü: “Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi ərzində Azərbaycanın təşəbbüsləri alqışa layiqdir”

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