Французский эксперт: Итоги выборов в Европарламент не скажутся негативно на отношениях с Азербайджаном - МНЕНИЕ

"Итоги выборов в Европарламент стали неожиданными".

Об этом французскому бюро Report заявил президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи.

Отметив высокую явку избирателей на выборах, он сказал: "По сравнению с выборами 2014 года в этот раз активность избирателей возросла на 9%. Столь высокий показатель был зафиксирован в 1984 году. В нынешних выборах приняли участие на 25 млн избирателей больше. Число избирателей возросло как во Франции, так и во всей Европе. Во Франции активность избирателей, поддержавших партию Мари ле Пен, была в пику Макрону, однако в общеевропейском масштабе это имело совершенно иной подтекст. Высокая явка избирателей по всей Европе продиктована важностью, придаваемой Евросоюзу и затрагиваемым вопросам, а также пониманием этих вопросов".

По мнению французского эксперта, еще одной отличительной чертой нынешних выборов стало то, что их итоги привнесли существенные изменения в общую картину: "За Партию Зеленых отдали свои голоса большинство избирателей как во Франции, так и в других странах Европы. А в Германии зеленые лидировали, набрав почти четверть голосов. Это говорит о желании акцентировать внимание на вопросах окружающей среды. За зеленых проголосовали, главным образом, молодые избиратели в возрасте до 30 лет. Примечательно также достигнутое на нынешних выборах равновесие двух совершенно различных политических течений. Речь идет о правых и левоцентристских партиях во Франции, набравших равное число голосов избирателей. Примечательно и то, что "Национальный фронт", возглавляемый Мари ле Пен, догнал и даже обошел партию "Вперед, Республика!" президента Франции Эммануэля Макрона. Таким образом, силы обоих партий уравновесились.

Еще одной неожиданностью нынешних выборов стало то, что их итоги нарушили баланс между политическими партиями в Европарламенте. Это открыло перспективы для структурных преобразований. Таким образом, одна из двух ведущих партий Европарламента – Европейская народная партия удержала лишь 176 из 216 мест. А партии социал-демократов досталось лишь 147 мест из предшествовавших 180. То есть фактически их число в Европарламенте сведено на нет. Так или иначе, подобный расклад сил не обернется большими переменами. Консерваторы вновь удержали лидерство в Парламенте Европы, а значит, именно они определят и назначат главу Еврокомиссии. Итоги выборов позволят им назначить руководителей Европейского Центробанка, представителей внешней политики и глав других ключевых органов".

Эммануэль Дюпюи отметил, что итоги выборов также показали неверность утверждений о превалировании миграционных вопросов над экологическими: "Проблемы окружающей среды представляют большую значимость, и регулярно будут затрагиваться в Европарламенте. Еще одним важным вопросом на повестке будет вопрос о будущности ЕС. Итоги выборов позволяют судить о том, что одним из ключевых вопросов будет тема европейского лидерства. Перспективы укрепления ЕС против усиливающихся в мире оппозиционных коалиций будут отныне обсуждаться чаще и решительнее. В частности, будет рассмотрен вопрос противодействия ЕС Китаю, завоевавшему лидерство в коммерческих делах".

По мнению французского эксперта, итоги выборов привнесут на повестку обсуждения географической карты Европы и суверенитета европейских государств: "Большинство партий Европарламента, завоевавших наибольшие симпатии избирателей, не приветствуют вступление Турции в Евросоюз. В целом, они пребывают в сомнениях относительно расширения ЕС. В особенности, это проявляется в отношении к странам Юго-Восточной Европы. Однако при новом раскладе можно ожидать позитивные сдвиги в отношениях с Россией. На горизонте видятся перспективы сотрудничества с Россией и даже возможно снятие санкций".

Э.Дюпюи убежден в том, что итоги выборов не окажут негативного воздействия на отношения с Азербайджаном: "Вероятно, это негативно скажется на расширении Европы, но отношения со странами Восточного партнерства, как и прежде, будут развиваться. Место Великобритании после выхода из ЕС будет распределено между остальными странами. В это время может произойти дисбаланс политических сил".