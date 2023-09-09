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Двойные стандарты Евросоюза

Двойные стандарты Евросоюза Официальные лица Европейского Союза выступили с заявлением о непризнании так называемых “выборов", состоявшихся 9 сентября в Карабахском регионе Азербайджана.
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 22:17
Двойные стандарты Евросоюза

Официальные лица Европейского Союза выступили с заявлением о непризнании так называемых “выборов", состоявшихся 9 сентября в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, ЕС отметил, что не признает конституционные и правовые рамки, в соответствии с которыми проводились "выборы".

В то же время, в отношении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана отдельные западные институты, некоторые страны и международные организации действуют согласно двойным стандартам. Наглядным примером этого является как открытая, так и тайная поддержка необоснованных претензий группы сепаратистов, сосредоточенных в Карабахе. В частности, сегодня на фоне так называемых "выборов", проведенных сепаратистским режимом в Ханкенди, это предвзятое отношение и двойные стандарты становятся еще более заметными.

Встречи между лидерами Армении и Азербайджана, проведенные по инициативе президента Европейского Союза Шарля Мишеля, и проведение мирных переговоров вселили надежду на то, что, наконец, две страны приблизятся к мирному соглашению. Но, к сожалению, власти Армении стали занимать неконструктивную позицию по поводу фактического прекращения переговоров на платформе Евросоюза. Армения наглядно продемонстрировала, что не хочет мира и занимается подстрекательством сепаратистского режима в Карабахе. Европейский Союз, напротив, ищет в Карабахе "лидера сепаратистов", а не призывает Армению к мирным переговорам.

Еще одним примером двойных стандартов Европейского союза является то, что, несмотря на то, что несколько месяцев назад президент Совета ЕС Шарль Мишель поддержал транспортировку продовольственной помощи в Ханкенди через Агдам, другой представитель организации, Жозеп Боррель, впоследствии назвал Лачынскую дорогу "блокадой", основываясь на ложной пропаганде и политических манипуляциях армянской стороны.

Азербайджан ни в коем случае не держит Ханкенди в блокаде. Он осуществляет пограничный контроль на своей территории, как и большинство стран мира.

Также официальный Баку предложил доставку продовольственных грузов армянам через Агдам-Ханкенди. Мнение главы внешнеполитической службы Европейского Союза Жозепа Борреля о том, что "маршрут Агдам-Ханкенди не заменяет Лачынскую дорогу", свидетельствует о том, что их цель состоит о поддержки сепаратизма на территории Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке "Seçkilər"i tanımayan Avropanın Qarabağ erməniləri arasında "lider" axtarışı

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