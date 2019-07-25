Движение Неприсоединения вновь поддержало позицию Азербайджана по карабахскому конфликту

В столице Венесуэлы - страны-председателя в Движении Неприсоединения, - городе Каракас, 21 июля состоялось заседание Совета министров Движения.

Как передаёт Report со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел, на мероприятии участвовала делегация МИД Азербайджана.

Во время заседания, помимо прочих тем повестки, были также обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к 18-му Саммиту организации в городе Баку 21-26 октября. В завершение мероприятия был принят Итоговый документ, в котором было отражено множество связанных с целями и принципами Движения вопросов по международному миру, безопасности и социально-экономическому развитию.

В Итоговый документ Совета министров Движения был также включён пункт, поддерживающий позицию Азербайджанской Республики (в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте). В данном пункте ещё раз подчёркивается, что несмотря на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, конфликт между Арменией и Азербайджаном до сих пор остаётся неразрешённым и продолжает нести в себе угрозу международному и региональному миру и безопасности. В указанном пункте министры стран-участниц Движения вновь подчёркивают важность принципа неприменения силы и призывают стороны конфликта продолжить поиск его решения путём переговоров в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно-признанных границ Азербайджанской Республики.

Начиная с 2012 года, во всех документах, принятых Движением Неприсоединения, выражается однозначная поддержка суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно-признанных границ Азербайджанской Республики и призыв к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе этих принципов.