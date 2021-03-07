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Движение неприсоединения под председательством Азербайджана приняло коммюнике в связи вакциной от COVID-19

Движение неприсоединения под председательством Азербайджана приняло коммюнике в связи вакциной от COVID-19 5 марта, в рамках председательства Азербайджанской Республики в Движении неприсоединения (ДН), Координационное бюро ДН единогласно приняло коммюнике об обеспечении своевременного, равного и всеобщего доступа к вакцине COVID-19 во всех странах
Внешняя политика
7 марта 2021 г. 09:33
Движение неприсоединения под председательством Азербайджана приняло коммюнике в связи вакциной от COVID-19

5 марта, в рамках председательства Азербайджанской Республики в Движении неприсоединения (ДН), Координационное бюро ДН единогласно приняло коммюнике об обеспечении своевременного, равного и всеобщего доступа к вакцине COVID-19 во всех странах.

Как сообщили Report в МИД, коммюнике посвящено обеспечению равного и справедливого доступа стран к вакцине от COVID-19, одному из наиболее важных вопросов в международной повестке дня, и неравенству между развитыми и развивающимися странами в этом отношении.

Создание Контактной группы ДН в ответ на пандемию COVID-19 и проведение саммита 4 мая 2020 года, создание базы данных о медицинских и гуманитарных потребностях стран-членов на основании решения саммита и Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведение специальной сессии по борьбе с COVID-19 было отмечено как ценный вклад Движения неприсоединения в укрепление многосторонности в ответ на глобальные угрозы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi ilə peyvəndlə bağlı kommünike qəbil edilib

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