Роухани: Движение неприсоединения может сыграть свою роль в урегулировании конфликтов

Независимым странам сегодня нужна координация и синэргия для движения вперед, и Движение неприсоединения может помочь в соблюдении их национальных интересов. Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани на XVIII саммите стран Движения неприсоединения в Баку.

"Я хотел бы поблагодарить за президента братской страны Азербайджан Ильхама Алиева за его усилия и гостеприимство", - заявил Х.Роухани.

По его словам, с распадом двуполярной системы США стараются установить монополярный порядок под лозунгом новый глобальной системы, опираясь на власть военных, экономической силы и СМИ.

Он указал, что некоторые независимые страны пытаются бросить вызов, объединив свои усилия в сферах экономики и политики. "США сегодня прибегают к войнам в различных частях мира, в том числе и в Западной Азии, убивая людей, нанося огромный экономический ущерб. В результате политики глобализации, проводимой США, в мире все больше распространяется неравенство, возросла угроза экономического кризиса", - сказал иранский президент.

Х.Роухани отметил, что организация Движения неприсоединения может помочь в глобальном плане решению ряда проблем, в том числе в вопросе противодействия терроризму, установлению стабильности в мире и ряде регионов, налаживанию сотрудничества для соблюдения международного права. "Независимым странам сегодня требуется большее координации и синергии для движения вперед. Движение может помочь этому, обеспечив налаживание связей между данными странами для соблюдения национальных интересов", - отметил иранский президент.

По его словам, организация может сыграть свою роль в урегулировании конфликтов. "Движение неприсоединения может предпринять шаги по нейтрализации односторонних шагов со стороны США и их мирового доминирования, в том числе посредством укрепления экономической устойчивости, торговых связей на основе многосторонних и односторонних соглашений, привлечения криптовалют. Но все это должно соответствовать международному праву», - добавил Х.Роухани.