Движение неприсоединения играет важную роль в донесении азербайджанских реалий до всего мира

“Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения принесло дивиденды как нашей стране, так и организации".

“Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения принесло дивиденды как нашей стране, так и организации".

Об этом Report заявил преподаватель Бакинского государственного университета, политолог Султан Захидов, комментируя выступление президента Ильхама Алиева на заседании высокого уровня Движения неприсоединения.

"Движение неприсоединения играет важную роль с точки зрения донесения азербайджанских реалий до всего мира”

По словам политолога, Движение неприсоединения оказало серьезную поддержку Азербайджану на международной арене: “Среди членов этой организации были страны, поддерживавшие правую позицию Азербайджана до и после Второй Карабахской войны. 19 октября 2020 года в Совете Безопасности ООН был представлен проект антиазербайджанской резолюции. Основной причиной непринятия этой резолюции была позиция непостоянных членов Совета Безопасности ООН и членов Движения неприсоединения. Азербайджан привержен принципам этой структуры, отстаивает территориальную целостность других государств".

Припомнив о состоявшемся в 2019 в Баку саммите Движения неприсоединения, политолог отметил, что в то время президент Ильхам Алиев акцентировал внимание собравшихся на карабахском вопросе: "Многие государства признали правоту Азербайджана. В период председательства Азербайджана было направлено обращение о проведении специальной сессии ООН в связи с пандемией. Инициатива нашей страны была поддержана, была созвана специальная сессия. Движение неприсоединения играет важную роль с точки зрения донесения азербайджанских реалий до всего мира”.

"Продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения - признак доверия"

Доктор политических наук, профессор Сабир Мамедли сообщил Report, что Движение неприсоединения является второй по величине организацией после ООН: "Движение неприсоединения сыграло важную роль в распространении информации между странами. За последнее десятилетие этот институт стал довольно деятельным. Отрадно, что это произошло в период председательства Азербайджана. Таким образом, у нас появилась более широкая возможность донести до мира карабахские реалии, сведения о вандализме армян, и мы добились желаемого. Неслучайно во время войны Движение неприсоединения приняло ряд резолюций, предложенных нашей страной".

С.Мамедли подчеркнул, что вскоре после начала Отечественной войны под влиянием проармянских сил велись обсуждения о принятии очередной антиазербайджанской резолюции. Основной причиной непринятия стала позиция членов Движения неприсоединения: "Очередное продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения является признаком доверия. Учитывая наше успешное председательство, члены Движения неприсоединения продлили этот срок, что важно в контексте укрепления авторитета Азербайджана, усиления наших связей с международными организациями и двусторонних отношений со странами-членами”.