Две организации помогли ветерану Второй Карабахской войны встретиться с семьей донора в Израиле

Культурный фонд США-Азербайджан и Double Trouble Production посодействовали визиту раненого ветерана второй Карабахской войны Арифа Гаджиева в Израиль, где приживает семья донора его роговицы и прооперировавший его врач.

Культурный фонд США-Азербайджан и Double Trouble Production содействовали поездке получившего ранение в глаз ветерана Второй Карабахской войны Арифа Гаджиева в Израиль, где проживает прооперировавший его врач и семья донора, от которого ему была пересажена роговица.

Как передает Report со ссылкой на NewsBlaze , идея поездки А.Гаджиева в Израиль возникла после интервью журналиста и президента Культурного фонда США– Азербайджан Нурит Грингер с ветераном.

"Мое интервью завершилось обещанием Арифу выполнить его желание [встретиться с семьей донора полученной им роговицы]. По возвращении из Азербайджана к себе домой в США я предприняла попытку организовать поездку Арифа в Израиль и осуществить его желание", - отмечает она в статье, добавив, что в этом начинании к ней присоединилась генеральный директор Double Trouble Production Эти Эль-Кисс.

По ее словам, в отправке Гаджиева в Израиль также участвовали хирург-офтальмолог, прооперировавший глаз А.Гаджиева, эксперт в области трансплантации роговицы и формирования глазной поверхности стволовыми клетками Ишай Фалик, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, Государственный комитет по делам диаспоры Азербайджанской Республики, Община Хабад СоЛа в Лос-Анджелесе и другие лица.

Грингер также добавила, что на сегодняшний день Израиль находится в конфликте с арабским миром, в основном с представителями исламской веры, однако исключением в данной ситуации является Азербайджан, где большинство граждан являются мусульманами.

"Несмотря на 30 лет тесных связей между Азербайджаном и Израилем, эта страна не получила того освещения в средствах массовой информации, которого она заслуживает", - отметила она, добавив, что получение роговицы раненым азербайджанским солдатом-мусульманином от еврея в Израиле демонстрирует высокий уровень отношений между двумя странами.

Таким образом, 4-дневная программа в Израиле дала А.Гаджиеву возможность встретиться с израильским раненым солдатом, прокатиться вдоль берегов Средиземного моря, посетить город Акко, населенный смешанным израильско-еврейским и израильско-арабско-мусульманским населением, посетить Иерусалим и помолиться в мечети Аль-Акса. Помимо этого, доктор Фалик осмотрел глаз ветерана Отечественной войны. И, конечно же, Ариф встретился с семьей донора роговицы.

А.Гаджиев также провел встречу с Моше Фадлоном, мэром города Герцлия, где проживает семья донора роговицы. В мэрии Ариф получил символический ключ от города, который был вручен только президенту Израиля.

Нурит Грингер отмечает, что за годы посещения Азербайджана, великодушие народа этой страны стало для нее важным фактором, позволившим чувствовать ей себя в этой стране как дома. Так, дружественные двусторонние отношения Азербайджана с Израилем на протяжении последних 30 лет являются причиной, "позволяющим приложить усилия для содействия продвижению статуса Азербайджана на мировой арене". Помимо этого, безопасное убежище, которое евреи нашли в Азербайджане, "стало еще одним фактором, побудившим меня взяться как за этот проект, так и многие другие".

"По этой причине наш визит в Азербайджан, осмотр достопримечательностей страны и встречи с местными чиновниками, а также с простыми людьми будут сняты в документальном фильме для продвижения страны", сказала Грингер.

Она также выразила надежду, что что документальный фильм о визите ветерана Отечественной войны Арифа Гаджиева в Израиль будет готов к показу как раз к открытию посольства Азербайджанской Республики в Тель-Авиве.