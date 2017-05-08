 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Два замминистра спорта и молодежи Ирана примут участие в церемонии открытия 4-х Игр Исламской Солидарности

    В рамках визита иранские чиновники также проведут ряд встреч с официальными лицами Азербайджана

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Два замминистра спорта и молодежи Ирана примут участие в церемонии открытия 4-х Игр Исламской Солидарности в Баку.

    Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджана, свое участие на церемонии открытия подтвердили замминистра по вопросам героизма и развития спорта Мухаммедрза Даварзани и замминистра по вопросам культуры Абдулгамид Ахмади.

    В рамках визита, иранские чиновники также проведут ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

    Напомним, 4-е Игры Исламской Солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi