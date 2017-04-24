Два иранских замминистра прибудут в Азербайджан с визитом

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель министра дорог и городского развития Ирана Амир Амини и заместитель министра планирования и управления ресурсами этой страны Мехман Тамисизаде посетят Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, иранские официальные лица примут участие в работе 16-й Каспийской международной выставки "Транспорт, Транзит и Логистика", 7-й Каспийской международной выставки дорожной инфраструктуры и общественного транспорта и 4-й Каспийской международной выставки катеров и яхт, которые пройдут в Баку с 26 по 28 апреля.

Помимо участия на выставках замминистры проведут ряд встреч с азербайджанскими официальными лицами.