 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Два иранских замминистра прибудут в Азербайджан с визитом

    Амир Амини и Мехман Тамисизаде проведут ряд официальных встреч в Баку

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель министра дорог и городского развития Ирана Амир Амини и заместитель министра планирования и управления ресурсами этой страны Мехман Тамисизаде посетят Азербайджан.

    Как сообщает  Report со ссылкой на  дипломатические источники, иранские официальные лица примут участие в работе 16-й Каспийской международной выставки "Транспорт, Транзит и Логистика", 7-й Каспийской международной выставки дорожной инфраструктуры и общественного транспорта и 4-й Каспийской международной выставки катеров и яхт, которые пройдут в Баку с 26 по 28 апреля. 

    Помимо участия на выставках замминистры проведут ряд встреч с азербайджанскими официальными лицами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi