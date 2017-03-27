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    Два документа подписаны по итогам заседания глав правительств ГУАМ в Киеве

    Страны-участницы ГУАМ подписали протокол к соглашению о свободной торговле и протокол о признании таможенных процедур© kmu.gov.ua

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Страны-члены ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) подписали протокол к соглашению о свободной торговле по созданию рабочего органа координации действий сторон в рамках соглашения, а также протокол о признании отдельных видов таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, проходящих через госграницы стран-членов ГУАМ. Как сообщает украинское бюро Report, соответствующие протоколы были подписаны на заседании глав правительств  ГУАМ в Киеве.

    Отметим, на заседании принимает участие заместитель премьер-министра Азербайджана Исмет Абасов.

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