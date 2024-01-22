Дунья Миятович: Совет Европы должен работать над достижением мира между Азербайджаном и Арменией

Совет Европы должен работать над достижением мира между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает местное бюро
"Я рекомендую Совету Европы усилить свою деятельность по установлению мира между двумя странами", - заявила Д.Миятович.
Она подчеркнула, что обе стороны должны работать над восстановлением мира на основе уважения прав человека независимо от этнического происхождения и национальности.
"Деятельность международных организаций будет эффективной только в том случае, если обе стороны будут сотрудничать и работать вместе во имя мира", - завершила она.