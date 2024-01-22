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Дунья Миятович: Совет Европы должен работать над достижением мира между Азербайджаном и Арменией

Дунья Миятович: Совет Европы должен работать над достижением мира между Азербайджаном и Арменией Совет Европы должен работать над достижением мира между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
22 января 2024 г. 21:29
Дунья Миятович: Совет Европы должен работать над достижением мира между Азербайджаном и Арменией

Совет Европы должен работать над достижением мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает местное бюро Report, такое мнение выразила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в ходе стартовавшей сегодня зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Я рекомендую Совету Европы усилить свою деятельность по установлению мира между двумя странами", - заявила Д.Миятович.

Она подчеркнула, что обе стороны должны работать над восстановлением мира на основе уважения прав человека независимо от этнического происхождения и национальности.

"Деятельность международных организаций будет эффективной только в том случае, если обе стороны будут сотрудничать и работать вместе во имя мира", - завершила она.

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Версия на азербайджанском языке Dunya Miyatoviç: "Avropa Şurası Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunması üçün çalışmalıdır"

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