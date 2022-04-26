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Дунья Миятович: Мы работаем для создания мира и с Азербайджаном, и с Арменией

Дунья Миятович: Мы работаем для создания мира и с Азербайджаном, и с Арменией "Мы работаем с обеими сторонами для создания мира между Азербайджаном и Арменией".
Внешняя политика
26 апреля 2022 г. 15:38
Дунья Миятович: Мы работаем для создания мира и с Азербайджаном, и с Арменией

"Мы работаем с обеими сторонами для создания мира между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает Report, об этом Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович сказала на весенней сессии Парламентской ассамблее Совета Европы.

По ее словам, обе стороны должны выполнять взятые на себя обязательства.

"Мы работаем с руководством обеих стран. Мы всегда готовы работать над созданием мира между двумя странами. Однако это возможно только в том случае, если обе стороны выполняют взятые на себя обязательства".

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Версия на английском языке Dunja Mijatovic: "We are working with both sides to establish peace between Azerbaijan and Armenia"
Версия на азербайджанском языке Dunja Mijatoviç: "Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün yaradılması üçün hər iki tərəflə işləyirik"

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